8人組グループ・Hey! Say! JUMP(山田涼介、知念侑李、中島裕翔、有岡大貴、高木雄也※「高」=はしごだか、伊野尾慧、八乙女光、薮宏太)が29日、東京ドームでコンサート『Hey! Say! JUMP LIVE TOUR 2024-2025 H+』(ヘイセイジャンプ ライブツアー ニーゼロニーヨン ニーゼロニーゴー)を開催した。(※以下、ネタバレを含みます)【写真】遊園地のセットでにぎやかに盛り上げるHey! Say! JUMP11枚目のオリジナルアルバム『H