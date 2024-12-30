■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5253) カバー 東証グロース (215A) タイミー 東証グロース (303A) ｖｉｓｕｍｏ 東証グロース (6907) ジオマテック 東証スタンダード (3583) オーベクス 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (303A) ｖｉｓｕｍｏ 東証グロ&#1254