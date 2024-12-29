¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬29ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼ÂçÃ«æÆÊ¿2024»îÎý¤È·èÃÇ¤½¤·¤ÆÄºÅÀ¤Ø¡×¤Ç¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼7Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¿È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î¡Ö50¡½50¡Ê54ËÜÎÝÂÇ¡¢59ÅðÎÝ¡Ë¡×¤òÃ£À®¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¹¥³¥¢Åª¤Ë