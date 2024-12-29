´Ú¹ñÆîÀ¾Éô¤Î¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÎ¹µÒµ¡¤¬ÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢»à¼Ô¤Ï179¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µß½õ¤µ¤ì¤¿2¿Í¤ò½ü¤­¡¢Á´°÷¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤«¤é´Ú¹ñÆîÀ¾Éô¡¦Ì³°Â¡Ê¥à¥¢¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¸þ¤«¤¦ºÑ½£¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¡Ë¹Ò¶õ¤¬ÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢µ¡ÂÎ¤ÏÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾è°÷¾èµÒ181¿Í¤¬Åë¾è¤·¡¢¾èÌ³°÷2¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¡¢»Ä¤ë179¿ÍÁ´°÷¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃåÎ¦À£Á°¤Ë´ÉÀ©¤¬¡ÖÄ»¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ