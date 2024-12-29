¥È¥ê¥ó¥×Ž¥¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëŽ¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ëŽ¢AMOSTYLE BY Triumph(¥¢¥â¥¹¥¿¥¤¥ë ¥Ð¥¤ ¥È¥ê¥ó¥×)Ž£¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥´¥·¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¿·¥·¥êー¥ºŽ¢Witch girlŽ£¤ò¡¢2024Ç¯10·î10Æü(ÌÚ)¤è¤êÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥ï¥¤¤µ¤È¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¤Ê¥àー¥É¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä¡¢Âç¿Í¤Î½÷À­¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£ ¡È¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥´¥·¥Ã¥¯¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥·¥êー¥º¤ò¤´¾Ò²ð AMOSTYLE