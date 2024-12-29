¤½¤ó¤Ê¼Õºá¤Î°Õ¤â¹þ¤á¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡Ú2024×ÖÅÙ¤Ê¤·¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¡Á¥¹¥­¥ó¥±¥¢ÊÔ¡Á¡Û¤ò¤´¤Ã¤½¤êÁ´Éô¤Þ¤È¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡ª¤½¤ì¤Ç¤ÏÁáÂ®¥¹¥¿¡¼¥È¡ú»äÅªº£Ç¯¤Î´é¡¦ CHRISTINA2024Ç¯¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ËÜÅö¤ËÇ®¤«¤Ã¤¿¡¦¡¦¡¦ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþÈ©¥µ¥í¥ó¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡ÖÈø粼¤µ¤ó¡¢¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ï¥ß¥ë¥¯¤¬ÀäÂÐ¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ËMAJI¤Î³ÎÊÑ¡£»ä¤ÏÇöÈ©¡¦ÉÒ´¶È©¡¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥É¥é¥¤¤Î¤è¤ï¤è¤ïÁõÈ÷¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯