¥×¥íÌîµå¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹(84)¤¬29Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ÖÍ­Æ¯Times¡×¡ÊÆüÍË¸å8¡¦56¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê(30)¤È¼«¿È¤ÎÂÇ·â¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²¦»á¤Ïµð¿Í°ì¶Ú¤À¤Ã¤¿¸½Ìò»þÂå¤Ë¡Ö°ìËÜÂ­ÂÇË¡¡×¤ÇÀ¤³¦µ­Ï¿¤È¤·¤Æº£¤â¤Ê¤ª¡£»¸Á³¡Ê¤µ¤ó¤¼¤ó¡Ë¤Èµ±¤¯ÄÌ»»ËÜÎÝÂÇ868ËÜ¤òÊü¤Ã¤¿¡£1959Ç¯¤Îµð¿ÍÆþÃÄÅö½é¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î»þ¤ËÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹ÓÀîÇî¤µ¤ó