BUCK-TICKが、『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』の全国限定ロードショーの開催と、Blu-ray&DVD『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』の発売を発表した。◆BUCK-TICK 動画この情報は、12月29日に行った日本武道館公演<ナイショの薔薇の下>終演後に会場のスクリーンで発表された。『劇場版BUCK-TICK バクチク現象 - New World -』は、2021年12月29日の日本武道館公演から2023年12月29日まで、デビュー