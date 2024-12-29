DeNA¤Î¿¹Í£ÅÍ(32)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¿Í¤È´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ç·ëº§10Ç¯¡×¤È28Æü¤Ë·ëº§10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¿¹¤Ï¡¢³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È»Ñ¤ÎÉ×¿Í¤È¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±ü¤µ¤óÇØ¤¬¹â¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â±üÍÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¤Í¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥Ö¤¬Ï³¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö°¦ºÊ²È¤Î