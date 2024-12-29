¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¡Ê£´£´¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¥«¥ì¥ó¥À¡¼£²£°£²£µÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£·§ÀÚ¤Ïº£²ó¡¢½é¤á¤Æ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¼«Èñ½ÐÈÇ¡£¡Ö½ÐÈÇ¼Ò¤È¤«¤Ç¤ä¤ë¤È¡¢¤­¤ï¤É¤¤¤Î¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¼«Ê¬¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤½¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡ÖÇä¤ì¤Ê¤¤¤Èºß¸Ë¤òÊú¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ºÇÄã£³£°£°¤ÏÇä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é