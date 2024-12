新年も近づくなか、喜ばしいニュースが舞い込んできた。今年2月末に結婚を発表したドジャースの大谷翔平選手(30)が、真美子夫人の妊娠を報告したのだ。大谷選手は12月29日(日本時間、以下同)にインスタグラムを更新し、《Can’t wait for the little rookie to join our family soon!(編集部注:もうすぐ私たちの家族に小さなルーキーが加わるのが待ちきれない!)》とポスト。添えられた画像には、ピンク色のベビー服、白い