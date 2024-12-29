「ＲＩＺＩＮＤＥＣＡＤＥ」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）ＲＩＺＩＮライト級王者のホベルト・サトシ・ソウザ（３５）＝ブラジル＝に挑戦する前ＲＩＺＩＮフェザー級王者のヴガール・ケラモフ（３２）＝アゼルバイジャン＝が２９日、都内で行われた個別記者会見に出席した。２階級制覇を目指して出陣するケラモフは「対戦相手がＯＫなら誰とでも戦う用意があると前から言ってる。自分の実力を試したかったから、ラ