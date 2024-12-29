「ＲＩＺＩＮＤＥＣＡＤＥ」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ＢＤ）で注目を集め、ＲＩＺＩＮ初参戦で大相撲の元十両貴賢神（２７）＝フリー＝と対戦するエドポロキング（２３）＝ルーツ＝が２９日、都内で開かれた個別記者会見に出席した。ナイジェリア人の父親と韓国人の母親を持つエドポロキングは身長２メートル４センチで、ＲＩＺＩＮ史上最長身となる。２日後にＲＩＺＩＮでの初陣