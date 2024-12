12月29日、ドジャースの大谷翔平が今年最後の“サプライズ”を用意してくれた。大谷は、自身のInstagramに英語で「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!」(もうすぐ私たちの家族に小さなルーキーが加わる。待ち切れない!)とつづり、真美子夫人が妊娠したことを報告。同時にベビー服と赤ちゃん用の靴、そして赤ちゃんの顔の絵で隠された真美子夫人のお腹のエコー画像もアップされていた。「大谷選手は