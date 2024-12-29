中国経済、多くのポジティブな変化第５回全国経済センサス26日、天津市西青区のスーパーで、商品を選ぶ買い物客。（天津＝新華社記者/孫凡越）【新華社北京12月29日】中国国家統計局は26日、第5回全国経済センサスの主要データを発表した。中国経済は規模や構造、イノベーション、グリーントランスフォーメーション（GX）などの面で多くのポジティブな変化が見られ、安定した基盤、高い強靭（きょうじん）さ、大きな潜在力を示