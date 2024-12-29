1970年代にブームを巻き起こした女性デュオ「ピンク・レディー」の未唯mieが１月に総勢20人以上のビッグバンドによる公演「新春〝ＰｉｎｋＬａｄｙＮｉｇｈｔ〟２０２５」を開催する。16年目を迎える恒例のライブ。81年の解散から続くソロ活動の中でも自身のスタイルを確立したイベントを前に、未唯mieがよろずニュースの取材に対して、ソロになった当初の葛藤から音楽性を追求する充実期に至