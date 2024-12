photo:Kenichiro Shimizu(PELE) AIとアートの邂逅:生成AIによる映像表現が問いかけるもの 〜「A Dialogue on AI and Artistic Creation - Flying Tokyo #25」レポート。12月10日、オープン準備中のクリエイティブスペース「fil」(住所は非公開)において、急遽開催されたトークセッション「A Dialogue on AI and Artistic Creation - Flying Tokyo #25」。登壇したのは、インターメディ