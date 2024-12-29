歌謡コーラスグループ・純烈が２９日、東京・渋谷のＮＨＫで「第７５回ＮＨＫ紅白歌合戦」のリハーサルを行った。純烈は今年で７回目の紅白出場。リーダーの酒井一圭（４９）は「インフルエンザが流行ってるので、それにならないように。長男がＡ（型）確定という情報が、たった今…」と報告し、場を驚かせつつも「純烈は免疫力を上げて、絶好調で本番に臨みたいと思っています」と意気込みを述べた。また、メンバーの岩永洋昭