ムード歌謡コーラスグループ・純烈が29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第75回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加した。『第75回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加した純烈7年連続7回目の出場で、「夢みた果実」を披露する純烈。後上翔太は今月2日に、元AKB48で女優の横山由依と結婚したことを発表したばかり。報道陣からその話題を振られると、「ありがとうございます」と笑顔を