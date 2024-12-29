テレビ東京「出川哲朗のプロ野球順位予想2024答え合わせ大反省会」（後1・30）が29日に放送され、熱烈な西武ファンであるタレントのウエンツ瑛士（39）が1年前に西武からソフトバンクへFA移籍した山川穂高内野手（33）へ“苦言”を呈した。今季開幕前の3月20日に放送された「出川哲朗のプロ野球順位予想2024今年もやります！リアルガチ予想SP」に出演した12球団ファンのタレントたちが再集結。開幕前の予想を振り返って反