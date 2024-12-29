石破茂首相は29日、韓国の務安国際空港で起きた旅客機事故を受け、大統領権限を代行している崔相穆経済副首相兼企画財政相にお見舞いのメッセージを送った。「多くの尊い命が失われたことに深い悲しみを覚える。犠牲になられた方々とご遺族に心からの哀悼の意を表し、負傷された方々の一日も早い回復をお祈りする」と伝えた。岩屋毅外相も同様のメッセージを出した。
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