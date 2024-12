日本人選手も多くプレーする英2部のチャンピオンシップ。26日に行われたワトフォード対ポーツマス戦でのレッドカードが話題になっている。ワトフォードFWクワドウォ・バーは2-1で勝利した後、アウェイサポーターに向かってダンスを披露。これにポーツマスの選手たちが反発すると、主審は挑発行為でバーに一発レッドカードを提示した。 @cbssportsgolazo Watford’s Kwadwo Baah really hit the ‘Take the L’ Fortnite dance and