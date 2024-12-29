グローバルボーイズグループ・JO1が29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第75回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加した。『第75回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したJO12019年12月11日にオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者の投票で選ばれた11人(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 大谷夫人が第1子を妊娠 祝福の声
- 2. 大谷公開 ベビー服のブランド名
- 3. 舌打ち ウエディング撮影が物議
- 4. 韓機体事故 バードストライクか
- 5. 2人生存&残り179人全員死亡か 韓
- 6. 韓国の旅客機炎上 28人死亡報道
- 7. 遺体運んでいた 韓空港は修羅場
- 8. 中居の醜聞 いま飛び出したワケ
- 9. 帰省を中止した母親からのLINE
- 10. ホテルに4回来店 客が残したメモ
- 1. 韓機体事故 バードストライクか
- 2. 韓国の旅客機炎上 28人死亡報道
- 3. 結婚→再婚→再離婚 女性の人生
- 4. 佳子さまが語っていた理想の男性
- 5. 寿司食べた30人食中毒 ノロ検出
- 6. 中居騒動 守秘義務で封印できず
- 7. 韓旅客機に日本人なし 62人死亡
- 8. 日本へ買春ツアー 外国人が参加
- 9. 花火大会で爆発 男児亡くした母
- 10. やさしいまち 横浜市の取り組み
- 1. 献体投稿の女医 30日付で解任へ
- 2. 自民党 足立敏之氏の死去を発表
- 3. 寿司店 女性と和解はしていない
- 4. 高須氏 女医の解任にツッコミ
- 5. 裸の偽画像投稿された23歳の不安
- 6. 早稲田→大企業2カ月で退職 思い
- 7. 「ぶつかりおじ」跳ね返した女性
- 8. 休むなら代わり探せ 違法だった
- 9. 石破首相 103万円の壁議論に私見
- 10. 人間より効果的? AIモデルに期待
- 1. 2人生存&残り179人全員死亡か 韓
- 2. 遺体運んでいた 韓空港は修羅場
- 3. 目撃者「空港着けるはずないと」
- 4. 米ハンバーガー店 100年油替えず
- 5. 韓機体事故 100人以上死亡の理由
- 6. 旅客機墜落 プーチン氏が謝罪
- 7. 着陸直前に「鳥と衝突」警告
- 8. 着物着た女性に罵声 中国で反響
- 9. 日本で780人騙し韓国へ強制送還
- 10. 英国の少年 一夏の恋で禁錮1年
- 1. サケ不漁 牛丼店のいくら安い訳
- 2. NTT 社名「日本電信電話」変更へ
- 3. 亀田製菓への不買運動 恐怖の訳
- 4. 年末年始 強盗が狙う家の特徴10
- 5. 女子中学生に500万円 投げ銭の沼
- 6. 新幹線の暗黙ルールで揉め事多発
- 7. 健康保険証の色 年収バレる?
- 8. 賞与から10万円源泉徴収 多すぎ?
- 9. 早期退職 1年後に半べそで出戻り
- 10. 国内初の「完全個室フェリー」
- 1. OpenAIが「大規模言語モデルが人間の知能にどれだけ近づいたか」を評価する基準を作成
- 2. “1000万円の生成AI”が無料で利用可能になったワケ。「ChatGPT」が画期的なポイントとは
- 3. シャチのサメ狩り 残酷な手口
- 4. 素材開発に10年 UNIQLO史上最高
- 5. 「Nintendo Switch2」噂まとめ
- 6. Switch後継機 ビジュアル判明か
- 7. 「トイレ行ってきますね」と言い残し…美人OLが“高級焼肉デート”で衝撃の行動――仰天ニュース傑作選
- 8. セブン「神対応」マルチコピー機
- 9. 今年ギズで人気だった信頼度MAXな国産ガジェット・テックまとめ
- 10. ソファを丸洗い 人気家電がSALE
- 11. 通話を録音・外部へ送信：Android携帯「トロイの木馬」
- 12. SIMフリースマホのこの冬の本命機登場か？ ASUS「ZenFone 3 Laser」が発売と同時に人気ランク3位に急上昇！
- 13. ダイハツのトールワゴン「トール」＆トヨタ「ルーミー」「タンク」レポート
- 14. 完全栄養代替食「ソイレント」が大人気、生産を50倍に
- 15. 電気代が気になるけど寒いのも嫌、おすすめの「パーソナル暖房」おしえて！
- 16. じぇじぇじぇー麺？ 「じゃじゃ麺」って、“一度で二度美味しい”のを知っていますか？
- 17. 【関東エリア厳選】車中泊で行くおすすめの道の駅は？
- 18. Win10の裏技 GodModeの使い方
- 19. ECSの超小型・省電力PC「LIVA」に“Apollo Lake”搭載モデルが出た！
- 20. 「世界を変えた通信技術史」の展覧会：ロンドンで開催
- 1. 大谷夫人が第1子を妊娠 祝福の声
- 2. 大谷公開 ベビー服のブランド名
- 3. 大谷夫人の妊娠報告に勘違い続出
- 4. 吉川尚輝&足立佳奈が電撃結婚
- 5. 羽生と大谷の「関係」に異変か
- 6. 福岡第一 エースらが体調不良
- 7. TKO勝利6日後 35歳ボクサー急死
- 8. 「韓国のイチロー」に米記者後悔
- 9. 脱がせちゃった 女子ゴルフ珍事
- 10. 昨年王者の福岡第一まさかの大敗
- 1. 舌打ち ウエディング撮影が物議
- 2. 中居の醜聞 いま飛び出したワケ
- 3. 晩節を汚した中居 絶望的な皮肉
- 4. SnowManへの対応 Hydeに称賛多数
- 5. 高須氏「女医助けて」発言を一蹴
- 6. よゐこ濱口 松竹芸能の退所発表
- 7. 中居騒動でフジ猛抗議の深刻理由
- 8. 子に一回も…指原の行動に心配
- 9. 有野 相方退社の「裏事情」告白
- 10. ダウンタウン番組の異様光景告白
- 1. 一夫多妻ヒモ男 11人のパパに
- 2. 地獄の帰省 子連れ母親は赤っ恥
- 3. 恋愛経験0 初デートで怒鳴られる
- 4. ベルーナ おせち配達不能を謝罪
- 5. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
- 6. 産後に夫失踪 離婚決意した言動
- 7. 第2子妊娠報告 夫「諦めてくれ」
- 8. 大掃除中に謎の箱 中には離婚届
- 9. 育メン夫の不倫疑惑 意外な事実
- 10. 松本人志の取材 呆れた5つの発言