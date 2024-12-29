「ＲＩＺＩＮＤＥＣＡＤＥ」（３１日、さいたまスーパーアリーナ）ＥＦＣ２階級王者のエンカジムーロ・ズールー（３５）＝南アフリカ＝の挑戦を受けてＲＩＺＩＮフライ級王座の防衛戦を行う王者・堀口恭司（３４）＝アメリカントップチーム＝が２９日、都内で行われた個別記者会見に出席した。９月のＲＩＺＩＮデビュー戦で修斗２階級王者・新井丈を１回ＴＫＯに葬ったズールーについて「すごいキックボクシング的な打撃が