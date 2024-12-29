大御所お笑いタレントの西川きよし（78）が29日にカンテレで放送されたネタ番組「笑渦WARAUZU2024」に出演し、漫才コンビ「フースーヤ」を絶賛した。巧みな言葉センスを披露しながら、体全体を使った２人のコンビネーションでも笑いを生む独特な漫才が特徴のフースーヤ。２人以外の若手のネタを楽しそうに鑑賞していたきよしは「ネタを作るところの段階からものすごい一生懸命」と、フースーヤのネタの後は急にまじめな表情。