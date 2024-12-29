グローバルボーイズグループ・JO1が29日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第75回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のリハーサルに参加した。『第75回NHK紅白歌合戦』のリハーサルに参加したJO12019年12月11日にオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』で“国民プロデューサー”と呼ばれる視聴者の投票で選ばれた11人(豆原一成、川尻蓮、川西拓実、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姫、佐藤景瑚、木全翔也、