来年１月２、３日に行われる第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）を前に、早くもファンが大盛り上がりだ。大会を主催する関東学生陸上競技連盟は２９日、出場校の１〜１０区の登録選手と補欠登録６選手を発表。各大学の駆け引き合戦にＸ（旧ツイッター）では「箱根駅伝」や「区間エントリー」などの関連ワードがトレンド入り。ファンからは「暫定区間エントリー出たはいいけどどこも荒れてないか？」「箱根駅伝区