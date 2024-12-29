上白石萌音と池田エライザがそれぞれ自身のInstagramを更新し、『発表！今年イチバン聴いた歌』のオフショットを投稿した。 【写真】片方の肩出し白ドレス姿の上白石萌音／美デコルテあらわなオフショルワンピースの池田エライザ他 ■上白石萌音は、松田聖子を。池田エライザは中森明菜をカバー 12月28日に放送された『発表！今年イチバン聴いた歌～年間ミュージックアワード2024』（日本テレビ