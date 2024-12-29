第１０１回箱根駅伝（来年１月２、３日）を主催する関東学生陸上競技連盟は２９日、出場２１チーム登録選手１６人の区間エントリーを発表した。２年連続９１回目の出場となる日大は前回３区４位と好走した日本人エース・安藤風羽（ふう、４年）を１区に配置。前回２区を担ったシャドラック・キップケメイ（２年）は２年連続２区に入った。安藤は自身２回目の箱根駅伝へ着々と準備を整える。今シーズン前半は右太もも裏などにけ