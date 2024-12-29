第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）の区間エントリーが２９日行われ、出場する２１チームが１０区間に選手を配置した。選手変更は来年１月２、３日のレース当日にも可能だ。出雲、全日本に続く大学駅伝３冠と箱根初優勝を狙う国学院大は、大阪マラソンを制したエースで主将の平林清澄（４年）を３年連続「花の２区」に配置し、主軸の山本歩夢（同）を３区に並べた。一方、日本学生ハーフ覇者の