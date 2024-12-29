◆ラグビー▽リーグワン第２節（２９、味の素スタジーアム）ＢＬ東京６１―８相模原昨季王者のＢＬ東京（旧東芝）は、相模原（旧三菱重工相模原）を６１―８で下して開幕から２連勝。計９トライを挙げ、味の素スタジアムでのホーム開幕戦を勝利で飾った。先制は相模原。前半４分、ＷＴＢ小泉怜史が左サイド自陣２２メートル付近で、相手ＳＯモウンガのパスをインターセプト。快足で約８０メートルを走りきり、トライを