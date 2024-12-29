◆第１０３回全国高校サッカー選手権▽１回戦滝川二（兵庫）２―１山梨学院（山梨）（２９日・ニッパツ）３大会ぶり２２度目出場の滝川二は山梨学院に２―１で勝利し、７大会ぶりの選手権勝利を収めた。先に試合の主導権を握ったのは滝川二だった。前半２４分、ＤＦ酒井悠利（３年）がピッチ中央付近からロングフィードを放つと、エリア左に抜け出したＭＦ治部翔（３年）が左足で直接シュート。ボールはＧＫの右を抜け、滝