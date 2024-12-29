埼玉県所沢市のマンションで２６日夜に発生した殺人事件で、事件に関与したとみられる女が２９日午前、福井県内で確保されたことが、捜査関係者への取材でわかった。県警は女から事情を聞く方針。これまでの県警の発表によると、殺害されたのは茨城県ひたちなか市の会社員男性（２５）。所沢市東住吉の４階建てマンション１階の出入り口付近で２６日午後９時４０分頃、血を流して倒れているところを発見され、搬送先の病院で死