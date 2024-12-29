気象台は、午後2時18分に、大雪警報を大町市、白馬村、小谷村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】長野県・大町市、白馬村、小谷村に発表北部では、29日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□なだれ注意報30日にかけて警戒■中野市□なだれ注意報30日にかけて警戒■大町市□大雪警報【発表】積雪29日夜のはじめ頃にかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量30cm□な