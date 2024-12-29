ÍèÇ¯¤Ë¤Ï³èÆ°ºÆ³«¤â¡Ä¡©¥Ð¥ó¥É¤Î²áµî¤Èº£¤ò¸ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTHE MODS¡×¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿½ñÀÒ¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ ¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¿¹»³Ã£Ìé¡Ê68¡Ë¤È¥Ù¡¼¥¹¤ÎËÌÎ¤¹¸°ì¡Ê67¡Ë¤Î¶¦Ãø¤Ë¤è¤ë¡ÖHey! Two Punks The Mods : The Early Days ÇîÂ¿¼ÀÉ÷ÊÔ¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¡¢4Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÀìÌç¥µ¥¤¥È¤Ç¾ÜºÙ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ