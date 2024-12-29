¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼1²óÀïÄ¹ºêÁí¹ç²Ê³ØÂçÉÕ1¡½2ÀµÃÒ¿¼Ã«¡Ê29Æü¡¢NACK5¡Ë2Âç²ñÏ¢Â³10ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ºêÁí¹ç²Ê³ØÂçÉÕ¤¬ÀµÃÒ¿¼Ã«¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ë¶¥¤êÉé¤±¡¢Á°²óÂç²ñ¤ËÂ³¤¯½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹ºêÁí¹ç²Ê³ØÂçÉÕ¤ÏÁ°È¾35Ê¬²á¤®¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤ËMF郄¶¶½Ù²ð¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¸åÈ¾10Ê¬²á¤®¤ËÀµÃÒ¿¼Ã«¤Ë¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¾®ÎæÃéÉÒ¤µ¤ó¤¬