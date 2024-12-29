タレント、YouTuberで実業家でもある上原亜衣（32）が29日までに自身のインスタグラムを更新し、チャイナ服姿を披露した。「あなたはチャイナドレスが好きですか？」と中国語でつづり、チャイナ服姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「似合う可愛い」「きれい」「あいちん素敵です」「やばい！かわいい」「可愛いし綺麗ですね」などの声が寄せられている。上原は、タレント、YouTuberとして活動するほ