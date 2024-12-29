名古屋の『個室 肉バルvs魚バル DESIGN FOOD MARKET 名古屋駅店』にて、2025年1月7日(火)より「マグロしゃぶしゃぶ」を提供します。 個室 肉バルvs魚バル DESIGN FOOD MARKET 名古屋駅店「マグロしゃぶしゃぶ」  所在地： 〒450-0002愛知県名古屋市中村区名駅2-36-8 知多屋名塩ビル2F定休日： 不定休あり営業時間： 16:00〜24:00TEL ： 052-526-7152URL ： https://labot-inc.co.jp/designfoodm