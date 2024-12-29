◇第103回全国高校サッカー選手権1回戦矢板中央2―1岡山学芸館（2024年12月29日フクアリ）矢板中央（栃木）が岡山学芸館（岡山）に2―1で制し、21年度以来3大会ぶりの白星を挙げた。前半は両チームともチャンスを作りながら、得点を奪えず。U―18日本代表のGK藤間広希（3年）はロングフィードなどで存在感を示した。前半38分にはピンチを迎えるも、体を張って好セーブした。試合が動いたのは後半17分。MF平野巧（2年）