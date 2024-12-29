所有者が判明しない、または所在がわからない「所有者不明」の土地や建物に関し、地方裁判所が所有者ではない専門家らに適切な管理を命じる新制度について、2023年4月の導入から1年半で、地裁への申し立てが全国で約1400件にのぼることがわかった。朝日新聞の取材を受け、最高裁が初めてデータをまとめ、明らかにした。【写真】「この空き家、あなたは相続人です」、いきなり届いた手紙この制度は「所有者不明土地管理制度」。