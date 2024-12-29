【レース映像】第41回ホープフルステークス｜https://youtu.be/Hv4JXCqkNVY 第41回ホープフルステークス（GI）着順2024年12月28日（土）5回中山9日 発走時刻：15時40分 着順 枠順 馬名（性齢 騎手）人気1着 3-6 クロワデュノール（牡2 北村友一）2着 1-1 ジョバンニ（牡2 松山弘平）3着 6-11 ファウストラーゼン（牡2 杉原誠人）4着 8-16 ジュタ（牡2 坂井瑠星）5着 2-4 クラウディア