普段はリーズナブルな蕎麦をすすっていても、年の瀬、年始は天ぷら、鴨、牡蠣……なんてちょっと贅沢な一杯を楽しみたい。そこで過去に掲載した、編集部員が太鼓判を押す名店、居酒屋使いも可能な新店、豪華な立ち食い蕎麦店を厳選して紹介します。おいしくすする門には笑顔と幸福がやってきます！ jQuery(function () { jQuery("#swiper6770ebbe403c8").attr("style", "");