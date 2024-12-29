ディーアイジーは、約1/24スケール 可動フィギュア【DIGACTION】より、『北斗の拳』の「ラオウ＆黒王号セット」を予約受付を開始しました。 DIGACTION 『北斗の拳』ラオウ＆黒王号セット 作品名：『北斗の拳』JAN ：4595985300567発売月：2025年3月予定各種価格：9,000円(税抜)／9,900円(税込)材質：PVC＋ABS＋POMカテゴリ：ラオウ【彩色済可動フィギュア】黒王号【彩色済無可動フィギュ