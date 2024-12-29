ニッチは、同社が運営するチョコレートブランド cacaosicより、新フレーバーのチョコレートサンドウィッチ「カカオシック ショコラオレ」を2025年1月2日(木)より伊勢丹新宿店にて先行販売します。 cacaosic「カカオシック ショコラオレ」  ニッチは、同社が運営するチョコレートブランド cacaosic(カカオシック)より、新フレーバーのチョコレートサンドウィッチ「カカオシック ショコラオレ」を2025年1月2日(木)よ