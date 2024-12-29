よーじやグループが運営する｢よーじやカフェ｣では、期間限定のいちごパフェを、2024年12月20日(金)から発売いたしております。毎年大人気の期間限定いちごスイーツより、今年はいちご×塩キャラメルのパフェが新登場。店内用とテイクアウト用の2種類で登場しているので、ぜひこの機会に味わってみてください。 よーじやのいちごパフェが登場 毎年大人気の｢よーじやカフェ｣の期間限定いち