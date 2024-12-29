■豪華メンツの集合写真にファンからは歓喜の声 【写真】佐久間大介公開の宮舘涼太・佐野晶哉・岩崎大昇・浮所飛貴との“チームラヴィット！”集合ショット Snow Man佐久間大介が、12月27日に生放送されたTBS系『ゴールデンラヴィット！』のオフショットを公開した。 「チームラヴィット！」として公開されたのは、佐久間と宮舘涼太（Snow Man）・佐野晶哉（Aぇ! group）・岩崎大昇（美 少年）・浮所飛貴（