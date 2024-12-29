定食レストラン『やよい軒』（359店舗※2024年11月末現在）が、2024年年間販売数ランキングを発表した。「定番定食トップ5」と「期間限定定食トップ5」の2つの部門に分けて紹介する。（集計期間：2024年1月1日〜2024年12月8日） jQuery(function () { jQuery("#swiper6770ebbea6ef4").attr("style", ""); setTimeout(function () {