ビザなしトランジット滞在時間延長で訪中外国人が増加27日、北京大興空港の辺防検査站（出入境検査所）で審査を受ける外国人観光客。（北京＝新華社記者/鞠煥宗）【新華社北京12月29日】中国を経由して第三国（地域）に渡航する外国人がトランジット（通過）ビザを取得せずに国内で滞在できる期間が17日に従来の72時間または144時間から240時間に延長されたことを受け、中国旅行の人気が高まっている。国家移民管理局によると