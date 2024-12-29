「バドミントン・全日本総合選手権」（２９日、武蔵野の森総合スポーツプラザ）女子ダブルス準決勝が行われ、福島由紀（岐阜Ｂｌｕｖｉｃ）、松本麻佑（ほねごり）組が、五十嵐有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）、桜本絢子（ヨネックス）組に１−２（２１−１９、１８−２１、１９−２１）で逆転負けした。第１ゲームは中盤から松本の４連続得点、福島の３連続得点などで稼ぎ、２１−１９で先取。ただ第２ゲームを１８−２１で落とすと