サンフレッチェ広島は29日、MF川辺駿(29)、DF中野就斗(24)、FW井上愛簾(18)と2025シーズンの契約を更新したと発表した。川辺は今季J1リーグ13試合に出場。中野は同38試合に出場し、5得点を記録、井上は同4試合に出場した。